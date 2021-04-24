Состояние здоровья Алены Водонаевой после микроинсульта ухудшилось

Бывшей участнице «Дома-2» и телеведущей Алене Водонаевой сделалось хуже после введенной ей капельницы. Об этом женщина сама рассказала у себя в социальных сетях в Instagram.

21 апреля стало известно, что российская телеведущая и блогер Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Ее госпитализировали в столичную больницу.

Там же ей, по словам журналистки, вкололи капельницу с метаболическим средством цитофлавином. После этого женщине стало хуже, и она даже начала задыхаться. Тогда капельницу делать перестали.

Затем возмущению телеведущей не было предела. После случившегося к ней не пришел ни один доктор.

Тогда Водонаева срочно захотела покинуть стены больничных палат. Она подписала необходимые бумаги, которые принесли врачи. Однако советов и рекомендаций по дальнейшему лечению так и не получила.

Сейчас Алена отдыхает дома. От лекарств она отказалась. На данным момент ее организм одолела слабость. При этом телезвезда обещала на следующий день обратится за медицинской помощью, если ее состояние не улучшится.

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