Бабкина опровергла слухи о расставании с Гором

Бабкина опровергла слухи о расставании с Гором
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkinа

Она заверила, что у них все хорошо и никто не собирается расставаться.

Певица Надежда Бабкина рассказала о своих отношениях с Евгением Гором. Она прокомментировала слухи, согласно которым у пары есть проблемы. Об этом сообщает издание «7Дней.ру».

Бабкина опровергла слухи и отметила, что у них с Гором не было никакого кризисного периода. Она отметила, что встречается с возлюбленным уже 17 лет и не собирается расставаться.

Певица рассказала, что у них с возлюбленным нет общего быта, но они часто проводят время вместе. Все дело в том, что Бабкина и Гор – занятые люди, которые посвящают себя работе, но они любят друг друга и хотят быть вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Надежду Бабкину в «Модном приговоре» внезапно заменила другая ведущая. Нового эксперта также зовут Надежда — это актриса и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская.

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