Надежду Бабкину в «Модном приговоре» внезапно заменила другая ведущая

В программе «Модный приговор» произошли внезапные изменения: Надежду Бабкину заменили другой ведущей.

Нового эксперта также зовут Надежда — это актриса и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская.

Как сообщил портал «Комсомольская правда. Санкт-Петербург», причина, по которой одну Надежду заменили на другую, проста: Бабкина отправилась в концертное турне вместе со своим театром «Русская песня», поэтому замена носит временный характер. Многие отмечают, что две Надежды в чем-то похожи.

Первый эфир с новой соведущей выйдет на Первом канале уже 31 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бабкина поменялась с Ургантом одеждой и зарегистрировалась в TikTok. Поклонники отметили, как похорошела 70-летняя певица, и поздравили ее с дебютом в молодежной социальной сети.