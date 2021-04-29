Дворцовый мост загорелся красно-синим в честь Дня работников скорой помощи

Дворцовый мост подсветили в красный и синий цвета. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Дворцовый мост подсветили в красный и синий цвета. Фото: https://mostotrest-spb.ru

В связи со Днем работников скорой помощи Дворцовый мост украсила красно-синяя подсветка, помимо этого, из Петропавловской пушки был сделан залп. Об этом сообщается на сайте «Ленсвета».

В Петербурге подсветили Дворцовой мост в честь Дня работников Скорой, их также поздравили залпом из Петропавловской пушки.

В Северной столице 28 апреля с почестями поздравили работников Скорой помощи. В честь их праздника на Дворцовом мосту включили красно-синюю подсветку.

В такие же цвета превратились и декоративные опоры на Большом проспекте Петроградской стороны.

А уже днём 28 апреля произошел торжественный залп из пушки Петропавловской крепости.

Кроме того, Большой концертный зал «Октябрьский» дал концерт, который был посвящен работникам скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост включит синюю подсветку в поддержку людей с аутизмом.