Дворцовый мост включит синюю подсветку в поддержку людей с аутизмом

Дворцовый мост включит синюю подсветку в поддержку людей с аутизмом
Дворцовый мост включит синюю подсветку в поддержку людей с аутизмом. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Дворцовый мост включит синюю подсветку в поддержку людей с аутизмом, сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Сегодня в 20:05 главный мост Северной столицы будет светиться синим в рамках Всемирной акции, посвящённой семьям, в которых есть люди с расстройством аутистического спектра.

В магазинах и других заведениях Петербурга пройдёт акция «Гораздо молча». Она подразумевает собой убавление или выключение музыки. В рамках этой акции также придётся прекратить яркие вспышки света, потому что это поможет людям с аутизмом почувствовать комфорт.

На сегодняшний день в Санкт- Петербурге зарегистрировано около 120 пациентов с детским аутизмом, 10 — с синдромом Аспергера и почти 440 — с атипичным аутизмом.

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