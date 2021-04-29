Магазины IKEA начнут принимать мебель на переработку в Петербурге

Мебель можно будет самостоятельно привезти в пункты приема. Фото: Pixabay

Мебель можно будет самостоятельно привезти в пункты приема. Фото: Pixabay

Магазины IKEA и Мега начнут принимать мебель для переработки в Петербурге.

Мебель можно будет самостоятельно привезти в пункты приема рядом со станциями приема вторсырья у следующих магазинов: ИКЕА Химки, ИКЕА Белая Дача и ИКЕА Теплый Стан в Москве, а также ИКЕА Парнас и ИКЕА Дыбенко.

Покупатели, которые не смогут сами доставить мебель, смогут воспользоваться услугой ИКЕА по демонтажу и вывозу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спор, который начинался из-за кухонной дверцы ИКЕА, пока не решен, суд призывает стороны к мировому соглашению. Уже более двух лет житель Петербурга Алексей Колоткин судится с мебельным гигантом из Швеции – ИКЕА.