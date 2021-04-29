Смольный отменил массовые гуляния 1 мая

Петербуржцы могут остаться на День победы без салюта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Петербуржцы могут остаться на День победы без салюта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В Петербурге из-за пандемии коронавируса могут отменить некоторые праздничные мероприятия по случаю Дня победы.

Традиционный концерт на Дворцовой площади в честь 1 Мая будет отменен, заявил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

Под угрозой отмены может оказаться и проведение праздничного салюта на 9 Мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в этом году петербуржцев не станут ограничивать в посещении набережной Невы во время салюта в честь Дня Победы. В Северной столице праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в 21:00. В это время в городе не будет действовать никаких ограничений на свободу передвижения.