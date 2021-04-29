На Васильевском острове сгорела машина

Вечером 29 апреля на Васильевском острове сгорел автомобиль.

Пожар произошел у дома 27 по Наличной улице.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 17:25. Там загорелся легковой Volkswagen. На место происшествия прибыли спасатели. Им удалось потушить машину за полчаса.

В ликвидации возгорания участвовали два пожарных расчета. У нее выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 28 апреля, в Петроградском районе Северной столицы вспыхнула квартира в доме №57 по Большому проспекту. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.