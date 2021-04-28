Пожар в историческом здании на Петроградке и 80 тысяч штрафа за разрушенную «Невскую мануфактуру: последние новости о возгораниях в Петербурге

В среду, 28 апреля, в Петроградском районе Северной столицы вспыхнула квартира в доме №57 по Большому проспекту. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Инцидент произошел в первой половине дня: на пульт дежурного информация об охваченной огнем жилплощади поступила около полудня. Пожару присвоили ранг №1БИС, а затем повысили до №2 из-за высокой угрозы распространения пламени. Уже в 12:57 возгорание удалось локализовать, но тушение продолжалось еще несколько часов.

Как выяснилось позже, огонь охватил 60 «квадратов» в одной из квартир. Тем не менее, из здания пришлось эвакуировать около 40 человек, а одной женщине и вовсе потребовалась госпитализация. О состоянии пострадавшей информации пока нет, но известно, что состояние дома — плачевное. Добавим, что загоревшаяся постройка — доходный дом Урвича, построенный в 1910-1913 годах и признанный объектом исторического наследия.

Администрация Петроградского района заявила, что после завершения спасательных мероприятий специалисты оценят ущерб, нанесенный огнем дому и владельцам квартир, а также выяснят причину возгорания. По завершении этих процедур чиновники определят, какую помощь смогут оказать жильцам. Корреспондент Gazeta.SPb побывал на месте событий и запечатлел, как пожарные борются с огнем.

Кроме того, в Петербурге набирает обороты ситуация с масштабным пожаром в здании бывшей фабрики «Невская мануфактура». Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, огонь тушили почти пять суток, и в борьбе с чрезвычайным происшествием один спасатель погиб, двое получили тяжелейшие травмы, а еще один пожарный и прохожая отравились угарным газом.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать практически полное отсутствие средств противопожарной безопасности на территории старинного здания, тоже объекта культурного наследия. Владельцы, по сведениям МЧС, на протяжении многих лет игнорировали необходимость устранения нарушений, выявленных при проверках.

Сегодня, 28 апреля, мировой судья судебного участка №137 обязал предприятие выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей за неисполнение в срок законного предписания. Напомним, что после трагедии губернатор Александр Беглов и КГИОП настаивают на реставрации здания — один из собственников «Невской мануфактуры» предложил сделать это за свой счет.