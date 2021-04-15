На Серафимовском кладбище прощаются с погибшим на «Невской мануфактуре» пожарным: фоторепортаж Gazeta.SPb

На Серафимовском кладбище прощаются с погибшим на &#171;Невской мануфактуре&#187; пожарным: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на "Невской мануфактуре". Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Сегодня, 15 апреля, Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Героя проводят в последний путь не только сослуживцы, коллеги и близкие, но и жители города. Также церемонию посетил губернатор Александр Беглов.

Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Церемония прощания прошла в части, расположенной на Зубковской улице. После этого тело доставили для отпевания в храме Преподобного Серафима Саровского. На похоронах героя на Серафимовском кладбище собрались десятки людей.

Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Илья Белецкий трагически погиб при ликвидации крупнейшего за последние годы пожара в здании текстильной фабрики «Невская мануфактура». При тушении пострадали трое пожарных, жизнь Белецкого не удалось спасти. Всех пострадавших, включая Белецкого, наградили орденом Мужества.

Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пострадавшие при тушении здания Невской мануфактуры пожарные получат материальную помощь от города.

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