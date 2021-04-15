На Серафимовском кладбище прощаются с погибшим на «Невской мануфактуре» пожарным: фоторепортаж Gazeta.SPb

Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на "Невской мануфактуре". Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на "Невской мануфактуре". Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Сегодня, 15 апреля, Петербург прощается с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Героя проводят в последний путь не только сослуживцы, коллеги и близкие, но и жители города. Также церемонию посетил губернатор Александр Беглов.

Церемония прощания прошла в части, расположенной на Зубковской улице. После этого тело доставили для отпевания в храме Преподобного Серафима Саровского. На похоронах героя на Серафимовском кладбище собрались десятки людей.

Илья Белецкий трагически погиб при ликвидации крупнейшего за последние годы пожара в здании текстильной фабрики «Невская мануфактура». При тушении пострадали трое пожарных, жизнь Белецкого не удалось спасти. Всех пострадавших, включая Белецкого, наградили орденом Мужества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пострадавшие при тушении здания Невской мануфактуры пожарные получат материальную помощь от города.