Пострадавшие при тушении здания Невской мануфактуры пожарные получат материальную помощь от города

Борис Старковский и Антон Соколов – получат материальную помощь по 500 тысяч рублей каждый. Фото: Gazeta.SPb

Борис Старковский и Антон Соколов – получат материальную помощь по 500 тысяч рублей каждый. Фото: Gazeta.SPb

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства города о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении пожара «Невской мануфактуры».

Семья героя Ильи Белецкого получит 1 миллион рублей.

Борис Старковский и Антон Соколов – также получат матпомощь по полмиллиона каждый, Артем Нестеров – в 300 тысяч рублей.

Матпомощь будет выплачена из Резервного фонда Правительства города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректора «Невской мануфактуры» посадили на два месяца. В Петербурге Невский районный суд удовлетворил прошение следствия заключить под стражу генерального директора «Невской мануфактуры» Максима Макеева, которого подозревают в совершении преступления по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.