На Большом проспекте тушили крупный пожар в историческом здании: фоторепортаж Gazeta.SPb

На Большом проспекте тушили крупный пожар в историческом здании: фоторепортаж Gazeta.SPb
Из здания эвакуировали несколько десятков человек. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Из здания эвакуировали 40 человек, в результате была госпитализирована одна женщина.

В Петроградском районе сегодня, 28 апреля, тушили пожар в историческом здании. Огонь успел распространиться на 60 квадратных метров в одной из квартир. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар вспыхнул на Большом проспекте. Очевидцы рассказывают, что он произошел в квартире на четвертом этаже. Причина инцидента пока что не установлена. Спасатели, прибывшие ликвидировать возгорание, на данный момент справились со своей задачей. На время тушения огня часть проспекта была перекрыта.

Известно, что из здания пришлось эвакуировать около 40 человек. Среди них была пожилая женщина, которой потребовалась госпитализация – она перенервничала, пишет «Фонтанка».

Корреспондент Gazeta.SPb побывал на месте происшествия и сделал несколько фотографий.

В Петроградском районе тушили крупный пожар в квартире. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
В Петроградском районе тушили крупный пожар в квартире. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
В Петроградском районе тушили крупный пожар в квартире. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
В Петроградском районе тушили крупный пожар в квартире. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
В Петроградском районе тушили крупный пожар в квартире. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
В Петроградском районе тушили крупный пожар в квартире. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
В Петроградском районе тушили крупный пожар в квартире. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
В Петроградском районе тушили крупный пожар в квартире. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге загорелся жилой дом, относящийся к объектам культурного наследия.

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