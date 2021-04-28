В Петербурге загорелся жилой дом, относящийся к объектам культурного наследия

Здание построено в 1913 году, оно входит в список объектов культурного наследия. Фото: Google Maps

Здание построено в 1913 году, оно входит в список объектов культурного наследия. Фото: Google Maps

Пожар произошел в жилом доме на Большом проспекте 57 в Санкт-Петербургу, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В 12:03 поступила информация о возгорании на Большом проспекте.

Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются. Ранг пожара повысили до 2. Огонь распространяется активно. На месте работают пожарные.

Здание построено в 1913 году, оно входит в список объектов культурного наследия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Подковырова загорелась квартира. Пожар на Подковырова 1 начался сегодня утром. По предварительным данным, горит квартира. Причина, вероятно, хлопок газа. Пожар тушат по 1 БИС. К ликвидации огня привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Фото пожара уже появилось в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».