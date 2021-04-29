Обвинение просит 16 лет строгого режима для бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Обвинение просит 16 лет строгого режима для бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна
Судебное следствие по делу бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна продолжается. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Сторона обвинения попросила у суда приговорить бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна к 16 годам колонии по делу о хищении при строительстве стадиона на Крестовском остров.

В Куйбышевском районном суде Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Марата Оганесяна, Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов дела.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, для бывшего вице-губернатора города просят назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 60 млн рублей с запретом занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет.

Для его предполагаемого сообщника, бывшего заместителя главы комитета по строительству города Александра Янчика гособвинение требует 14 лет строгого режима и штрафа в 60 млн рублей. Для семи других фигурантов дела — сроки от 5 до 10 лет общего и строгого режимов с многотысячными и многомиллионными штрафами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона «Газпром Арена». Он обвиняется в хищении более 50 млн рублей при заключении подрядчиком ООО «Инжтрансстрой-СПб» с ЗАО «ТДМ» договора по поставке видео-табло для футбольного стадиона. В октябре 2017 года подсудимый согласился сотрудничать со следствием и полностью признал свою вину.

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