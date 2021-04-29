Бузова показала совместное фото с мамой без макияжа и фильтров

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками фото мамы без фотошопа.
Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram. До этого подписчики часто упрекали девушку в том, что она не жалеет времени на фотошоп, публикуя совместные кадры с родительницей. На этот раз певица решила выложить «честное» фото.
«Хотели без фотошопа? Ловите», — написала певица
В комментариях пользователи отметили, что в этот раз мама певицы выглядит красивой, улыбчивой и обаятельной.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на одном из фото мама Ольги Бузовой выглядела моложе дочери.