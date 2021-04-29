Бузова показала совместное фото с мамой без макияжа и фильтров

Бузова показала совместное фото с мамой без макияжа и фильтров
Ольга Бузова опубликовала фото с мамой. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками фото мамы без фотошопа.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram. До этого подписчики часто упрекали девушку в том, что она не жалеет времени на фотошоп, публикуя совместные кадры с родительницей. На этот раз певица решила выложить «честное» фото.

«Хотели без фотошопа? Ловите», — написала певица

В комментариях пользователи отметили, что в этот раз мама певицы выглядит красивой, улыбчивой и обаятельной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на одном из фото мама Ольги Бузовой выглядела моложе дочери.

инстаграм ольга бузова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть в Пасху без риска для здоровья
Захарова призвала россиян учитывать риски для здоровья, планируя отдых за рубежом
Матчи ЧЕ ограничат движение транспорта на Крестовском острове
Концерта на Дворцовой площади 1 мая не будет
«Студенты эвакуировались сами»: в университете на Вознесенском ...
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения еще до 30 мая
В Турции начался локдаун, который продлится до 17 мая
Бузова показала совместное фото с мамой без макияжа и фильтров