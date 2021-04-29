Концерта на Дворцовой площади 1 мая не будет

Мероприятие отменили, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В Санкт-Петербурге 1 мая отменили концерт на Дворцовой площади. Такое решение приняли в связи с пандемией коронавируса, о чем сообщает «Интерфакс».

В городе запрещены мероприятия численностью более 1,5 тысячи зрителей. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки также были отменены прочие массовые уличные гуляния. Напоминаем, что последние несколько дней в Петербурге регистрируют более 700 новых случаев заражения в день.

Известно, что пока что отмену мероприятий не подтвердили «на бумаге». При этом некоторые из них все-таки состоятся: например, концерт 8 мая в БКЗ «Октябрьский», где выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум и Зара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России дни с 1 по 11 мая сделали нерабочими.