Врач объяснил, чем опасен недостаток сна

Врач объяснил, чем опасен недостаток сна
Ложиться спать стоит в одно время. Фото: pixabay.com

Недосып может повлиять на мозг человека – у клеток потеряет способность к восстановлению и построению новых связей.

Врач рассказал, как недостаток сна может сказаться на мозгу человека. Если человек мало спит, то у него происходит нарушение нейрогенеза – клетки не могут восстанавливаться и строить новые связи. Об этом пишет «Аргументы и Факты».

Дело в том, что недостаток сна – это стресс, который влияет на работоспособность нервных клеток. Как итог: ухудшается внимание, память и прочее.

«Сон фактически служит для мозга и психики определенной «очисткой», потому что во время сна происходит детоксикация от продуктов распада»,

– подчеркнул эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что невролог дал совет, как справиться с бессонницей и лучше высыпаться. Улучшить качество сна можно и с помощью медитации, физических упражнений, а также сокращения употребления алкоголя.

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