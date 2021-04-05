Невролог дал совет, как справиться с бессонницей и лучше высыпаться

Невролог дал совет, как справиться с бессонницей и лучше высыпаться
Прохлада помогает не только справиться с бессонницей, но и способствует более продолжительному сну. Фото: unsplash

Американский невролог Крис Уинтер назвал несколько способов решения проблемы со сном. В большинстве случаев наладить сон можно с помощью понижения температуры в спальне.

Врач отметил, что температуру воздуха в спальне нужно снизить всего на несколько градусов. Прохлада помогает не только справиться с бессонницей, но и способствует более продолжительному сну, передает слова невролога Men’s Health.

Специалист считает, что смена матраса, подушки или покупка «высокотехнологической пижамы» будут бесполезны при проблеме с засыпанием. Вместо этого Уинтер посоветовал наладить режим сна, ложась и просыпаясь в одно и то же время. Таким образом могз понимает, когда наступает время спать.

Улучшить качество сна можно и с помощью медитации, физических упражнений, а также сокращения употребления алкоголя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил, как можно отличить плохого доктора от хорошего.

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