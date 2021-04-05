Врач объяснил, как можно отличить плохого доктора от хорошего

Он назвал несколько признаков, по которым можно судить о специалисте.

Врач рассказал, как можно отличить плохого врача от хорошего, в интервью для РИА Новости. Он отметил, что обычное плохой специалист путает пациента сложными терминами. Хороший же будет разговаривать на понятном языке. Также обычно врач ставит диагноз «от двери», то есть ему достаточно посмотреть на человека, чтобы понять, какие у него могут быть проблемы со здоровьем.

Эксперт убежден, что врач и пациент всегда работают сообща, поэтому между ними должны сложиться партнерские отношения. Он не против, когда человек изучает информацию в интернете и делится ей со специалистом. Тем не менее, обращаться за помощью все-таки необходимо, так как занятие самолечением порой опасно не только для здоровья, но и жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал, когда можно планировать беременность после вакцинации от коронавируса.