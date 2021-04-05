Врач рассказал, когда можно планировать беременность после вакцинации от коронавируса

Врач рассказал, когда можно планировать беременность после вакцинации от коронавируса
Антитела появляются примерно спустя месяц после вакцинации. Фото: Pixabay

Прежде всего стоит оценить наличие антител, чтобы быть уверенными, что как минимум не будет тяжелого течения болезни.

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог городского комитета по здравоохранению Виталий Беженарь рассказал, когда супружеским парам можно планировать беременность после вакцинации от коронавируса. Своим советом он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, пока на этот счет нет никакого регламента. Эксперт уверен, что думать о беременности можно тогда, когда сформировался иммунитет. На это может уйти примерно месяц после вакцинации. Чтобы узнать, есть ли антитела, нужно сдать тест. Если антител недостаточно, то стоит повременить с беременностью, иначе можно заразиться коронавирусом, а это может повлиять на развитие плода. Супругу тоже стоит сделать прививку – так как его болезнь представляет дополнительный риск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко призвал вернуться к жесткому контролю соблюдения масочного режима из-за COVID.

беременность вакцинация врач новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы рассказали об огромных очередях за загранпаспортами
В Петербурге свободно 17% коек для больных с коронавирусом
В тройке самых востребованных смартфонов у петербургских абонентов Tele2 ...
В Петербурге борются с незаконными рекламными конструкциями: в марте их ...
Заслуженный врач России Владимир Жолобов призвал петербуржцев не глотать ...
На КАД между развязками с Выборгским и Энгельса полностью перекроют движение
«Двойная жизнь», «замечательный врач», «гений и ...
Щенку, спасенного из люка на Васильевском острове, нашли новых хозяев