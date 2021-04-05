Врач рассказал, когда можно планировать беременность после вакцинации от коронавируса

Прежде всего стоит оценить наличие антител, чтобы быть уверенными, что как минимум не будет тяжелого течения болезни.
Главный внештатный специалист акушер-гинеколог городского комитета по здравоохранению Виталий Беженарь рассказал, когда супружеским парам можно планировать беременность после вакцинации от коронавируса. Своим советом он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Он отметил, пока на этот счет нет никакого регламента. Эксперт уверен, что думать о беременности можно тогда, когда сформировался иммунитет. На это может уйти примерно месяц после вакцинации. Чтобы узнать, есть ли антитела, нужно сдать тест. Если антител недостаточно, то стоит повременить с беременностью, иначе можно заразиться коронавирусом, а это может повлиять на развитие плода. Супругу тоже стоит сделать прививку – так как его болезнь представляет дополнительный риск.
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