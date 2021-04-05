Дрозденко призвал вернуться к жесткому контролю соблюдения масочного режима из-за COVID

Александр Дрозденко напомнил, что вирус никуда не делся. Фото: Администрация Ленинградской области

Александр Дрозденко напомнил, что вирус никуда не делся. Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал вернуться к жесткому контролю соблюдения мер безопасности из-за ситуации с COVID-19.

В ходе совещания, которое состоялось в понедельник, 5 апреля, Дрозденко заявил, что региону следует вернуться к контролю за соблюдением правил Роспотребнадзора.

Как сообщил Online47, руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Ольга Историк отметила, что среди местных жителей наблюдается «расслабление». Она добавила, что в регионе заметна тенденция к снижению заболеваемости, но ленинградцы стали забывать о масках и социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Ленобласти коронавирс подхватили 95 человек. Область занимает 19 место среди российских регионов по заболеваемости COVID-19.