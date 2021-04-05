За сутки коронавирус подтвердили у 707 петербуржцев

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 707 петербуржцев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 876 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 593 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 95 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту могут появиться пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.