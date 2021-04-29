Беглов призвал горожан активнее прививаться от коронавируса

Он отметил, что только вакцинация позволит быстрее вернуться к нормальной жизни.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой как можно быстрее сделать прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» телеканала 78.

Политик отметил, что вполне можно и дальше жить в непростых условиях, соблюдая ряд требований. Чтобы вернуться к нормальной жизни, важно вакцинироваться – таковы рекомендации врачей и сотрудников Роспотребнадзора.

«Один из важных вопросов – это вакцинация. Поэтому я вас прошу – не надо тянуть время, надо просто сделать прививку»,

— обратился к жителям глава города.

Он отметил, что Санкт-Петербурге в 2021 году получил 33 миллиарда рублей из федерального бюджета на борьбу с пандемией. Эти средства в том числе тратятся на вакцинацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия хочет получить образец индийского штамма коронавируса.