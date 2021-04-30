Условием для участия в ПМЭФ станет отрицательный тест на коронавирус

Участники Санкт-Петербургского международного экономического форума должны будут иметь отрицательный тест на COVID-19, сообщает губернатор Петербурга 78.ru.

Александр Беглов признался, что рад тому что мероприятие пройдёт вживую. Город ждёт новые контракты и проекты. Нужно помнить, что коронавирус никуда не исчез, нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора. Условием будет наличие отрицательного теста.

ПМЭФ состоится 2-5 июня под девизом. Он пройдет оффлайн с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга заявил, что в городе пройдут все праздники, несмотря на пандемию. Летом в городе пройдут праздничные мероприятия, несмотря на пандемию. Это ПМЭФ, футбольные матчи, День города, «Алые паруса», Парад Победы. Всё пройдёт по требованиям Роспотребнадзора.