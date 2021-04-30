Губернатор Петербурга заявил, что в городе пройдут все праздники, несмотря на пандемию

Летом в городе пройдут праздничные мероприятия, несмотря на пандемию, сообщил губернатор Петербурга 78.ru
Это ПМЭФ, футбольные матчи, День города, «Алые паруса», Парад Победы. Всё пройдёт по требованиям Роспотребнадзора. Лучше, конечно привиться, говорит Александр Беглов
Он отметил, что во время Евро-2020 будут 3 фан-зоны и концерт для болельщиков. От гостей чемпионата и участников ПМЭФ потребуют отрицательный тест на COVID-19.
ПМЭФ пройдет в Петербурге 2–5 июня в «Экспофоруме».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу не хватает 500 участковых врачей-терапевтов. Нужны около 500 терапевтов, более 100 врачей общей практики и около 100 педиатров. В узких специальностях такого дефицита не наблюдается . Однако в Петербурге недостаёт аллергологов, инфекционистов. Комздрав намерен найти нужных врачей до 2025 года.