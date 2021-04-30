Петербургу не хватает 500 участковых врачей-терапевтов

Петербургу не хватает 500 участковых врачей-терапевтов
В Петербурге недостаёт аллергологов, инфекционистов. Фото: pixabay

В Северной столице дефицит кадров в медицине. В городе на Неве нет врачей по нескольким направлениям, заявляет глава отдела по организации амбулаторной медпомощи комздрава Лариса Соловьева.

Нужны около 500 терапевтов, более 100 врачей общей практики и около 100 педиатров, об этом Соловьева рассказала на канале «Санкт-Петербург».

В узких специальностях такого дефицита не наблюдается . Однако в Петербурге недостаёт аллергологов, инфекционистов. Комздрав намерен найти нужных врачей до 2025 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала, о чем сигнализирует холодный пот. Холодный пот говорит либо об интоксикации, либо о внутреннем перегреве. В первую очередь в таком случае стоит обратить внимание на легкие – возможно, организм подает сигнал о начале воспалительного процесса или обострения хронического.

врачи спб дефицит врачей комздрав медицина новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургу не хватает 500 участковых врачей-терапевтов
В пятницу Пулково работает без отмен и задержек
В Британии более 40 человек скончались после прививки AstraZeneca
Ночной рейд провели по злачным местам улицы Рубинштейна
Врач рассказала, о чем сигнализирует холодный пот
Глава Коми обматерил депутата и пригрозил физической расправой
В Ленобласти мужчину, давшего взятку полицейскому, оштрафовали на миллион рублей
Эксперты заявили о сокращении пенсий россиян