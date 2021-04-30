Врач рассказала, о чем сигнализирует холодный пот

Врач рассказала, о чем сигнализирует холодный пот
При потливости и температуре важно обратиться к врачу. Фото: pixabay

Специалист отметила, что появление холодного пота может стать причиной посещения врача.

Врач рассказала, что холодный пост и повышение температуры говорит о проблемах со здоровьем, которые стоят обращения к специалисту. Об этом она заявила в беседе со «Звездой».

Холодный пот говорит либо об интоксикации, либо о внутреннем перегреве. В первую очередь в таком случае стоит обратить внимание на легкие – возможно, организм подает сигнал о начале воспалительного процесса или обострения хронического. Также холодный говорит может появиться из-за гипергидрозе.

«Вообще, это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема все же больше эндокринологическая. На самом деле это серьезная причина обратиться к врачу»,

— заключила медик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснил, чем опасен недостаток сна.

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