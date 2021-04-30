Тренировки перед парадом Победы пройдут в Петербурге 30 апреля, 5 и 7 мая

Очередная репетиция с техникой и авиацией будет сегодня в 10 утра. Последняя тренировка состоится 5 мая. Генрепетиция будет 7 мая», — сообщил генерал-лейтенант Владимир Кочетков на пресс-конференции ТАСС.

В параде примут участие больше 4 тысяч человек, более 100 машин и 30 вертолётов. У всех участников парада стоит прививка от коронавируса, или бойцы имеют антитела.

Военная техника приезжает на репетицию парада через КАД, Пискарёвский проспект и набережные.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что условием для участия в ПМЭФ станет отрицательный тест на коронавирус. Александр Беглов признался, что рад тому что мероприятие пройдёт вживую. Город ждёт новые контракты и проекты. Нужно помнить, что коронавирус никуда не исчез, нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора. Условием будет наличие отрицательного теста