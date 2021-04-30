Мексика получила очередную партию вакцины «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Мексику поступила новая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили на странице Birmex в Twitter.

Самолет с партией препарата из России уже приземлился в международном аэропорту мексиканской столицы Мехико.

Ожидается, что «Спутник V» пойдет на вакцинацию пожилого населения Мексики.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину «Спутник V» назвали самой эффективной в мире.