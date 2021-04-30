В последний день апреля в Петербурге потеплеет до 12 градусов

В пятницу, 30 апреля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На метеорологические условия в Северной столице окажет влияние циклон, выходящий с запада в центральную часть Европейской России», — рассказал он.

По его словам, существенных осадков не ожидается. В южной части области пройдут дожди. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +8…+13 градусов.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 27 апреля, в Ленинградской области установится пасмурная погода. Утром и днем в регионе будут идти дожди с мокрым снегом. Ночью ветра практически не будет, днем подует умеренный северо-западный, западный ветер.