Льготы и доплаты: что изменится в жизни петербуржцев с 1 мая

В России в мае в силу вступает ряд законов. Gazeta.SPb рассказывает, что изменится, начиная с субботы, 1 мая.

Летчики и шахтеры получат доплату к пенсии

С 1 мая члены летных экипажей гражданских самолетов и работники угольной промышленности будут получать надбавку к пенсии. Из-за тяжелых условий труда доплата будет производиться каждый месяц.

При этом размер доплаты будут считать для каждого отдельно. Он будет зависеть от среднего дохода в месяц и стажа работы. Меняться размер доплаты сможет четыре раза в год — в первый день февраля, мая, августа и ноября.

Изменения на дороге

В мае водители начнут платить по пять тысяч рублей за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Сейчас штраф за проезд через нерегулируемые пути при приближении поезда нарушитель платит штраф в тысячу рублей. Теперь, кроме штрафа в пять тысяч рублей, ему может грозить лишение прав на срок от трёх до шести месяцев. Если он нарушит еде раз — права смогут забрать на срок до года.

Другой закон запретит высаживать из общественного транспорта юных безбилетников. Водителей, кондукторов и контролеров будут штрафовать, если они заставят выйти на улицу ребёнка до 16 лет, который едет без сопровождения взрослых.

Если водитель за нарушение заплатит штраф в пять тысяч рублей, то кондуктору или контролёру грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

Новые льготы

С 1 мая дети нынешних и бывших сотрудников МВД и Росгвардии, прослуживших не менее двадцати лет, смогут расчитывать на льготы при зачислении в подведомственные вузы. Преимущество получат только те, кто успешно сдал экзамен.

Налоговый вычет станет проще

С 21 мая петербуржцам, как и остальным жителям России, будет проще оформить налоговый вычет. Речь идёт об имущественном и инвестиционном вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Теперь оформить все документы для получения вычета граждане смогут в личном кабинете на сайте ФНС. Заполнение налоговой декларации и сбора подтверждающих документов не потребуется.

Дольщиков защитят

С 1 мая расширят список случаев, когда участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, будут передавать в аренду без торгов. В список добавят случаи, когда участок будет необходим застройщику-банкроту, чтобы исполнить обязательства перед дольщиками.

Изменения также коснутся Фонда защиты дольщиков, если он решит взять на себя обязательства по завершению строительства.

Тесты на COVID-19 после путешествия

Пандемия коронавирус вносит в жизнь россиян очередные изменения. Те, кто вернётся из-за рубежа после 1 мая, должен будет повторно сдать ПЦР-тест в течение пяти дней после приезда. Интервал между первым и повторным исследованием не должен составлять не менее суток.