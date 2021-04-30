Заколдованное место: второй день подряд на набережной Обводного ДТП

ДТП на Обводном канале второй день подряд. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

ДТП на Обводном канале второй день подряд. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Адмиралтейском районе второй день подряд на одном и том же месте произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Адмиралтейском районе Северной столицы на набережной Обводного канала перед Митрофаньевским шоссе вновь произошла авария.

Пользователь сети утверждает, что ДТП происходит на этом месте вот уже два дня подряд. Так две иномарки встали посередине дороги. На кадре, сделанном очевидцем, заметно, что белая «Мазда» въехала в синий «Форд».

Судя по фото, удар был не особо сильный, поэтому пострадавшие вряд ли есть. На фотографиях видна ГАЗель Госавтоинспекции. При этом место происшествия огорожено специальными знаками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лиговском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Столкнувшиеся машины перекрыли проезд по среднему ряду.