Авербух и Арзамасова ждут объявили, что ждут ребенка

Авербух и Арзамасова ждут объявили, что ждут ребенка
Арзамасова опубликовала совместное видео со своим супругом. Фото: скриншот Instagram

Призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова ждут общего ребенка.

Звезды опубликовали в своих аккаунтах Instagram совместный ролик. Они желают всем хорошего дня и хороших новостей, а Авербух, который в один момент появляется в кадре, нежно обнимает Арзамасову в области живота.

«Делимся нашей радостью сами», — говорится в подписи к видео.

В комментариях подписчики активно поздравляют пару.

Напомним, о романе пары стало известно только летом 2020 года, а свадьбу звезды сыграли 20 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о признании Ильи Авербуха. По его словам, с момента начала совместной жизни в его отношениях с Елизаветой наступил «медовый месяц», который пара надеется пронести через всю жизнь.

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