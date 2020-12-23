Фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу с 25-летней Елизаветой Арзамасовой

Известный российский хореограф, продюсер и фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал свои отношения и торжественную роспись с актрисой Елизаветой Арзамасовой. О романе пары стало известно только летом 2020 года, а свадьбу звезды сыграли 20 декабря.

По словам 47-летнего спортсмена, с момента начала совместной жизни в его отношениях с Елизаветой наступил «медовый месяц», который пара надеется пронести через всю жизнь, передает издание «СтарХит». Авербух добавил, что влюбленные не собираются скрывать важное для них обоих событие, поэтому и поделились фото и видеоматериалами с росписи.

Хореограф также поблагодарил поклонников за поздравления и пожелал в ответ счастья и любви. «Берегите друг друга, что и мы тоже будем делать», — заключил Авербух.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иван Ургант подшутил над свадьбой Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.