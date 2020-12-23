Фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу с 25-летней Елизаветой Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу с 25-летней Елизаветой Арзамасовой
Кадр с росписи звездной пары. Скриншот: Instagram @liza_arzamasova

Известный российский хореограф, продюсер и фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал свои отношения и торжественную роспись с актрисой Елизаветой Арзамасовой. О романе пары стало известно только летом 2020 года, а свадьбу звезды сыграли 20 декабря.

По словам 47-летнего спортсмена, с момента начала совместной жизни в его отношениях с Елизаветой наступил «медовый месяц», который пара надеется пронести через всю жизнь, передает издание «СтарХит». Авербух добавил, что влюбленные не собираются скрывать важное для них обоих событие, поэтому и поделились фото и видеоматериалами с росписи.

Хореограф также поблагодарил поклонников за поздравления и пожелал в ответ счастья и любви. «Берегите друг друга, что и мы тоже будем делать», — заключил Авербух.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иван Ургант подшутил над свадьбой Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Илья Авербух лиза арзамасова свадьба шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты рассказали, что ждет отечественный авторынок в 2021 году
Apple планирует начать выпуск собственных электромобилей к 2024 году
Апатия может сигнализировать о повышенном уровне сахара в крови
В новогодние праздники Петербург и Москву свяжет дополнительный двухэтажный поезд
Наркологические диспансеры Петербурга получили новое оборудование
Экс-совладелец OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин умер в ...
Фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу с 25-летней ...
Кристина Асмус раскрыла новые подробности причин развода с Гариком Харламовым