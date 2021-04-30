Парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34

Парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34
В параде участвуют 4,5 тысячи военных. Фото: Baltphoto

Парад в Северной столице по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне возглавит легендарный танк Т-34, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Бронетехника традиционно пройдёт 9 мая по Дворцовой площади. За легендарным Т-34 будут «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Из авиации будет 30 единиц техники, в том числе вертолеты из серии Ми, истребители серии Су, транспортные самолеты Ту и Ан. В параде участвуют 4,5 тысячи военных. Первая совместная репетиция пройдет пройдёт на главной площади Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 по 10 мая автобусы работают по графику воскресенья. С 1 по 10 мая автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику воскресного дня. Пригородные электропоезда (электрички) с 1 по 9 мая работают как в субботу 10 мая как в воскресенье.

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