«Очередная пробища»: Литейный встал намертво из-за военной техники

Некоторые центральные улицы Петербурга перекрыли из-за репетиции парада Победы, поэтому образовались заторы. Автомобилисты жалуются, что намертво встал Литейный проспект.
Пробки образовались в Петербурге утром в пятницу, 30 апреля. Кадрами автомобильных заторов очевидцы делятся в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«На Литейном очередная пробища. Люди пишут, что движения нет вообще», — написал автор записи.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», из-за скопления машин весь проспект окрасился красным цветом. Пробки наблюдаются и на Литейном мосту.
Напомним, репетиция парада с привлечением техники и авиации состоялась сегодня в 10:00. Заключительная тренировка пройдет 5 мая на Дворцовой площади, генеральная репетиция — 7 мая.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Литейном мосту завершились ремонтные работы. Их планировалось завершить к 7 мая, однако подрядчику удалось сократить сроки.