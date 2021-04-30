«Очередная пробища»: Литейный встал намертво из-за военной техники

Петербуржцы жалуются на пробки. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы жалуются на пробки. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Некоторые центральные улицы Петербурга перекрыли из-за репетиции парада Победы, поэтому образовались заторы. Автомобилисты жалуются, что намертво встал Литейный проспект.

Пробки образовались в Петербурге утром в пятницу, 30 апреля. Кадрами автомобильных заторов очевидцы делятся в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На Литейном очередная пробища. Люди пишут, что движения нет вообще», — написал автор записи.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», из-за скопления машин весь проспект окрасился красным цветом. Пробки наблюдаются и на Литейном мосту.

Напомним, репетиция парада с привлечением техники и авиации состоялась сегодня в 10:00. Заключительная тренировка пройдет 5 мая на Дворцовой площади, генеральная репетиция — 7 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Литейном мосту завершились ремонтные работы. Их планировалось завершить к 7 мая, однако подрядчику удалось сократить сроки.