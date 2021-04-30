На Литейном мосту завершились ремонтные работы

На Литейном мосту завершились работы по замене асфальта. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Литейном мосту завершились работы по замене асфальта. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Литейном мосту с опережением сроков завершились работы по ремонту дорожного полотна. Осталось нанести дорожную разметку.

Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Работы по ремонту моста планировалось завершить к 7 мая, однако подрядчику удалось сократить сроки. Всего за 20 дней рабочие заменили асфальт на площади 11,3 тыс. кв.м.

На Литейном мосту заменили асфальт, отремонтировали закрытый деформационный шов, ортотропную плиту разводного пролета и железобетонную плиту стационарных пролетов, а также технологические люки.

Дорожную разметку планируют нанести в период с 4 по 7 мая.

Подрядчик также с опережением сроком заменил асфальт на 2-м Садовом мосту. Вместо запланированных пяти дней асфальт заменили за четыре дня. К праздникам на переправах в центре города завершат все ремонты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Аптекарский проспект отремонтируют летом по просьбам жителей.