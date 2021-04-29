Аптекарский проспект отремонтируют летом по просьбам жителей

Включить объект в адресную программу ремонта решено по итогам диалога с жителями в октябре прошлого года. Фото: altphoto/Андрей Пронин

Включить объект в адресную программу ремонта решено по итогам диалога с жителями в октябре прошлого года. Фото: altphoto/Андрей Пронин

В Северной столице по просьбам горожан отремонтируют Аптекарский проспект. Стоимость работ составит 28 миллионов рублей.

Объект будет отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы проведет подрядчик АО «ВАД» предстоящим летом на всей протяженности.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, специалисты положат новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, заменят бортовые камни и восстановят элементы благоустройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о предстоящих ограничениях движения в Петербурге из-за матча «Зенита» с «Локомотивом».