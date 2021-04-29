В Петроградском районе ограничат движение из-за матча «Зенита» с «Локомотивом» 2 мая

Петербуржцев предупредили об ограничениях движения транспорта на Крестовском острове, которые введут 2 мая из-за матча «Зенита» с «Локомотивом» на «Газпром Арене».

Так, в течение суток движение транспорта будет запрещено по улице Савиной, Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной и Северной дорогам, Теннисной и Велосипедной аллеям.

По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 16:00 до 22:00 перекроют въезд на улицу Рюхина и запретят проезд по набережной Мартынова. С 19:00 до 24:00 автомобилисты не смогут заехать на Яхтенную улицу и Приморский проспект.

Кроме того, 2 мая на этих улицах будет запрещена остановка транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».