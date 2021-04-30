Объявлен второй конкурс на обустройство велодорожки на проспекте Большевиков

Объявлен второй конкурс на обустройство велодорожки на проспекте Большевиков
Победитель строит велодорожек на участках проспекта Большевиков длинной 3,6 км до 1 ноября этого года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Объявлен конкурс на выполнение работ по обустройству велосипедных дорожек на двух участках у проспекта Большевиков. Это еще одна часть веломаршрута «Проспект Большевиков». Обустроить их планируют осенью, сообщает комитет по транспорту.

Заказчик — СПб ГКУ «Городской центр управление парковками Санкт-Петербурга». Цена контракта начинается от 35,1 млн руб. В конкурсе можно участвовать до 11 мая.

Победитель строит велодорожек на участках проспекта Большевиков длинной 3,6 км до 1 ноября этого года. Начать можно в конце весны или начале лета.

Велосипедные дорожки будут обособлены от проезжей части. Так будет безопаснее для всех. Ранее был точно такой же конкурс на участке от улицы Коллонтай длинной 1,6 км. Её также построят осенью. Протяженность всех участков проекта будет 5,2 км.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 мая начнут работать городские фонтаны.

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