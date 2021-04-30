С 1 мая начнут работать городские фонтаны

С 1 по 10 мая ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начнет запускать городские фонтаны. Всего в городе на Неве заработают 65 фонтанов, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Большинство включат первый день мая в том числе фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора. 9 мая состоится запуск главного фонтана Московского парка Победы «Слава» и других фонтанов.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что фонтаны — не только украшение города. Они должно хорошо работать и радовать петербуржцев.

Перед запуском фонтанов проверили их исправность. 5 фонтанов выйдут в свет после капремонта. До 2024 года запланировано починить еще много фонтанов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34.Бронетехника традиционно пройдёт 9 мая по Дворцовой площади. За легендарным Т-34 будут «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортеры и боевые машины пехоты.