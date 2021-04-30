В Пулково в пятницу с опозданием вылетят рейсы до Москвы и Симферополя

В Пулково в пятницу с опозданием вылетят рейсы до Москвы и Симферополя
В Пулково задержали два рейса. Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта

Сегодня, 30 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два внутренних рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии.

Так, с задержкой вылетит рейс SU 015 до Москвы. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 12:55, однако по неизвестным причинам рейс был задержан. Теперь вылет назначен на 14:55.

Далее задержан рейс U6 511 до Симферополя. Самолет должен был вылететь в 13:45, но время вылета сдвинули на 14:15.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что киргизские попугаи прошли ветеринарный контроль в Пулково.

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