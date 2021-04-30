Имущество порта «Бронка» под угрозой конфискации: приставы составляют опись по требованию Генпрокуратуры

Портовой терминал «Бронка» на окраине Петербурга 29 апреля навестили судебные приставы с серьезной целью — описать имущество.

Приставы не раскрывают деталей работы, однако известно, что Генеральная прокуратура РФ имеет веские претензии к фактическим владельцам «Бронки», Дмитрию Негодову и Евгению Мурову. Членам их семей, как пишет «Фонтанка», принадлежит ООО «Феникс», управляющее портом. Бизнесменов, а также их коллегу Дмитрия Михальченко, уже пять лет находящегося в заключении, подозревают в крупной коррупции.

По данным правоохранителей, предприниматели путем сговора и взяток смогли получать государственные подряды на 33 миллиарда рублей. Теперь прокуратура в своем судебном иске настаивает на аресте активов «Феникса» именно на эту сумму.

В рамках уголовного производства ведомство намерено обратить в доход государства все 100% долей ООО «Феникс», — то есть, фактически, под госконтроль перейдет весь порт «Бронка». Кроме того, описанное приставами имущество может использоваться в качестве обеспечительной меры и, следовательно, может быть продано на торгах.

При этом терминал является выгодным предприятием. По данным отчетности за прошлый год, стоимость активов оператора «Бронки», ООО «Феникс», составляет 17,5 млрд рублей. Кроме того, организации принадлежит 120 гектаров земли, оценивающейся в 1,2 млрд рублей.