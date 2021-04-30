Имущество порта «Бронка» под угрозой конфискации: приставы составляют опись по требованию Генпрокуратуры

Портовой терминал «Бронка» на окраине Петербурга 29 апреля навестили судебные приставы с серьезной целью — описать имущество.
Приставы не раскрывают деталей работы, однако известно, что Генеральная прокуратура РФ имеет веские претензии к фактическим владельцам «Бронки», Дмитрию Негодову и Евгению Мурову. Членам их семей, как пишет «Фонтанка», принадлежит ООО «Феникс», управляющее портом. Бизнесменов, а также их коллегу Дмитрия Михальченко, уже пять лет находящегося в заключении, подозревают в крупной коррупции.
По данным правоохранителей, предприниматели путем сговора и взяток смогли получать государственные подряды на 33 миллиарда рублей. Теперь прокуратура в своем судебном иске настаивает на аресте активов «Феникса» именно на эту сумму.
В рамках уголовного производства ведомство намерено обратить в доход государства все 100% долей ООО «Феникс», — то есть, фактически, под госконтроль перейдет весь порт «Бронка». Кроме того, описанное приставами имущество может использоваться в качестве обеспечительной меры и, следовательно, может быть продано на торгах.
При этом терминал является выгодным предприятием. По данным отчетности за прошлый год, стоимость активов оператора «Бронки», ООО «Феникс», составляет 17,5 млрд рублей. Кроме того, организации принадлежит 120 гектаров земли, оценивающейся в 1,2 млрд рублей.
Проект создания многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка» стартовал в 2008 году. На территории порта должны были построить контейнерный терминал мощностью 1,9 миллиона контейнеров в год и терминал накатных грузов на 260 тысяч единиц техники ежегодно. Крупный проект требовал внушительных вложений — строительство оценивалось в 58,9 млрд рублей, из которых 43,7 млрд вложили инвесторы, а еще 15,2 млрд выделили из федерального бюджета.
Дмитрий Михальченко как раз финансировал создание «Бронки» — основатель холдинга «Форум» был одним из главных инвесторов. Запуск порта в 2015 году — во многом достижение Михальченко, — оценили, включив его в тройку лучших топ-менеджеров Петербурга по версии проекта «Топ-100».
Позже Михальченко заподозрили в создании преступного сообщества, члены которого похитили 1,5 млрд рублей при строительстве Дома президентов в Ново-Огарево. Параллельно с расследованием этого дела, 28 декабря 2018 года Басманный суд Москвы приговорил бизнесмена к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде алкоголя. При этом обвинение просило для Михальченко наказание в виде 10 лет строгого режима. Сейчас миллиардер переведен из СИЗО под домашний арест.
Порт, а также ресторанный и ритейлинговый бизнес у создателя «Бронки» отобрали, холдинг «Форум» ликвидирован. Какая судьба ожидает терминал — покажет время.