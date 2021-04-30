В Петербурге с 1 мая заработает более тысячи летних кафе

Сезон летних кафе продлится до 15 октября.

В Санкт-Петербурге уже завтра, 1 мая, стартует сезон летних кафе. Это значит, что рестораторы смогут установить веранды и столики около своих ресторанов и кафе. Главное – получить специальное разрешение. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что город помнить, как сфера общественного питания пострадала во время пандемии коронавируса. Именно поэтому рестораторам дадут работать без лишних согласований. На данный момент летние кафе одобрены в 1200 летних кафе в разных районах города.

Напоминаем, что в 2020 году ввели упрощенный порядок согласования размещения летних кафе, чтобы поддержать отрасль в непростое время антиковидных ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ночь на 2 и на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты из-за праздников.