В ночь на 2 и на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты из-за праздников

В ночи на 2 и на 9 мая мосты в Петербурге разводиться не будут. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест.

Так, в ночи с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая городские переправы разводиться не будут. Это связано с празднованием Дня труда и Дня Победы.

Согласно постановлению правительства Петербурга, городские переправы не разводятся в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.

Информацию о любых изменениях графика опубликуют на сайте «Мостотреста», на официальных страницах в соцсетях и в приложении «Мосты Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мосты Петербурга уже полностью готовы к навигации 2021 года.