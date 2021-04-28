Водителей в Петербурге ждут новые ограничения с 29 апреля по 9 мая

Водителей Петербурга предупредили о новых ограничениях движения.

С 29 апреля по 9 мая будет перекрыто движение по некоторым дорогам города.

В пресс-службы Смольного сообщили, что с полуночи 29 апреля до 12:30 9 мая будет запрещена остановка на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, а также на Миллионной улице и Певческом проезде.

Также ограничат движение на Дворцовой набережной, набережной Зимней канавки, Дворцовом проезде. Участки от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также от Садовой улицы до Дворцового переезда будут перекрыты. Причиной ограничений является подготовка и проведение парада Победы 9 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 15 апреля, на Пулковском шоссе, где до 16 апреля проводятся дорожные работы, образовалась пробка длиной в три километра. Напоминаем читателям о других актуальных изменениях на дорогах Петербурга.