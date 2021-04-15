Осторожно, ремонт: актуальные ограничения движения на дорогах Петербурга

Осторожно, ремонт: актуальные ограничения движения на дорогах Петербурга
В Петербурге идет активный ремонт дорог. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Сегодня, 15 апреля, на Пулковском шоссе, где до 16 апреля проводятся дорожные работы, образовалась пробка длиной в три километра. Gazeta.SPb напоминает читателям о других актуальных изменениях на дорогах Петербурга.

В частности, Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) напомнила, что с 21:00 16 апреля до 6:00 19 апреля будет недоступно движение по участку Полевой Сабировской улицы от Аэродромной до Рубежной. С 17 апреля по 9 мая ограничат проезд по Октябрьской набережной от Приневской улицы до проспекта Большевиков. А с 17 по 25 апреля для машин закроют улицы в районе Малого проспекта П.С. и Малой Разночинной.

Также с 17 апреля по 1 июня проезд будет затруднен по Лисьеносовскому путепроводу на Приморском шоссе, а с 17 по 19 и с 24 по 26 апреля перекроют движение по проспекту Ленина в Красном Селе от улицы Юных Пионеров к улице Равенства. С 20 апреля по 3 мая ограничат траффик на участке проспекта Ленина от Боровой до Рабочей улиц.

С 16 по 30 апреля перекроют две полосы на развязках КАД с Ропшинским и Таллинским шоссе в связи с ликвидацией колейности покрытия. На третьей полосе установят скоростное ограничение — 50 км/ч. Кроме того, до 30 апреля на съезде с КАД на Пискаревское шоссе в сторону Ленобласти будет закрыта для движения одна полоса, на второй также действует ограничение скорости 50 км/ч.

Помимо прочего, до 27 мая для обновления дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Ропшинскому шоссе в Петергофе на участке от Санкт-Петербургского шоссе до улицы Новые Заводы. В период с 18 по 27 апреля движение по указанному участку будет затруднено с 22:00 до 7:00.

Ближайшие четыре месяца, до 31 августа транспортные ограничения вводятся на участке набережной реки Мойки от Круглого переулка до Мошкова переулка, где ведутся работы по строительству пешеходной галереи. С 3 апреля по 1 июля автомобилисты не смогут проехать по одной стороне Студенческой улицы от Ланского шоссе до Сердобольской улицы, где продолжаются работы по прокладке инженерных сетей.

На пересечении улиц Комсомола и Михайлова реконструкция светофоров ограничила проезд до 15 мая, а масштабные ремонтные работы на боковом проезде улицы Руставели от проспекта Науки до улицы Верности закрыли движение сразу до октября 2022 года — в течение полутора лет на этом участке будут прокладывать теплосеть. По аналогичной причине запрещен проезд у первого корпуса дома №73 по проспекту Науки.

С 27 марта сразу до 8 сентября 2023-го года ограничено движение транспорта по Приморскому шоссе на участке от 1-го Лахтинского моста до дома №89 литера А по Школьной улице в связи с продолжением реконструкции дороги. Вместе с тем с 27 марта по 29 мая частично закрыт проезд по Школьной улице от улицы Савушкина до Туристской, а с 28 марта по 29 мая затруднено движение на Савушкина от Приморского шоссе до Школьной улицы.

Зато уже скоро, 17 апреля, завершится производство работ по прокладке инженерных сетей — движение по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка вернётся в штатный режим. Наконец, также с 17 апреля на Железнодорожном проспекте на участке от улицы Седова до Бабушкина вновь разрешат проезд.

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