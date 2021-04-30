Ночные заморозки придут в Ленобласть 1 мая

Последний месяц весны начнется в Ленинградской области с ночных заморозков. В субботу, 1 мая в регионе ожидается пасмурная погода.

По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночь на 1 мая в Ленобласти пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью подморозит, местами температура опустится до -7 градусов.

Утром ожидается туман. Днем установится облачная с прояснениями погода. Ветер северо-восточного, северного направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Днем столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Водителей предупредили о гололедице дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 27 апреля в Ленобласти прогнозируются заморозки. Температура опустится до -4 градусов в отдельных районах, в некоторых местах будет до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.