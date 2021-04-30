Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день не наблюдается критический рост заболеваемости COVID-19.

«В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — цитирует ее РИА «Новости».

При этом она призвала россиян соблюдать действующие ограничения на майских праздниках.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 805 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено110 128 летальных исходов, выздоровели 4 427 946 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что перенесшие коронавирус могут не проходить курс вакцинации от болезни. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, подобным образом за счет вакцинации получится создать пул примерно 50-55 млн человек с антителами.