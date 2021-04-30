Онищенко разрешил не прививаться переболевшим коронавирусом россиянам

Перенесшие коронавирус могут не проходить курс вакцинации от болезни. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, подобным образом за счет вакцинации получится создать пул примерно 50-55 млн человек с антителами.

Как сообщил ТАСС, Онищенко подчеркнул, если соответствующий показатель будет достигнут к августу, то далее нужно будет решать вопрос о том, нужно ли прививаться тем, кому удалось бороть новый вирус.

«Если вы переболели, то я вам разрешаю не прививаться», — заявил депутат Госдумы.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Онищенко призвал россиян отказаться от летнего отдыха за границей.